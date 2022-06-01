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Українці повертаються додому. Що відомо про ситуацію на пунктах пропуску

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Україна, Середа 01 червня 2022 13:09
Українці повертаються додому. Що відомо про ситуацію на пунктах пропуску Фото: в ДПСУ заявили, що українці повертаються додому (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація на західному кордоні України наразі стабільна. Прикордонники протягом декількох тижнів фіксують перевагу в'їзду над виїздом, що говорить про повернення українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Зараз загальний пасажиропотік за добу зберігається на рівні близько 85 тисяч осіб в обидва боки. Ми вже третій тиждень щодня фіксуємо перевагу в'їзду над виїздом. І оскільки основну категорію тих, хто перетинає кордон становлять громадяни України, то можу підтвердити, що більше громадян України повертається додому, ніж залишають межі країни", - сказав він.

Наразі найбільший пасажиропотік фіксується на кордоні з Польщею, а найменший - з Молдовою. До України повертаються всі категорії громадян - жінки, чоловіки, діти і люди похилого віку

Нагадаємо, за даними ООН, з початку повномасштабної війни кількість біженців з України перевищила 6,5 млн.

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Государственная пограничная служба Біженці Кордон з Україною
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