Українці повертаються додому. Що відомо про ситуацію на пунктах пропуску
Ситуація на західному кордоні України наразі стабільна. Прикордонники протягом декількох тижнів фіксують перевагу в'їзду над виїздом, що говорить про повернення українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"Зараз загальний пасажиропотік за добу зберігається на рівні близько 85 тисяч осіб в обидва боки. Ми вже третій тиждень щодня фіксуємо перевагу в'їзду над виїздом. І оскільки основну категорію тих, хто перетинає кордон становлять громадяни України, то можу підтвердити, що більше громадян України повертається додому, ніж залишають межі країни", - сказав він.
Наразі найбільший пасажиропотік фіксується на кордоні з Польщею, а найменший - з Молдовою. До України повертаються всі категорії громадян - жінки, чоловіки, діти і люди похилого віку
Нагадаємо, за даними ООН, з початку повномасштабної війни кількість біженців з України перевищила 6,5 млн.
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