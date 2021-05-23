Як українці бачать майбутнє Криму та Донбасу після деокупації: дані опитування

За незалежний Крим виступають Крим 8% українців, стільки ж (8%) заявили, що Крим має повернутись в Україну, але з особливим статусом. Заявили, що Крим має бути частиною Росiї, 4% респондентів, ще 1% вважає, що Крим має бути кримськотатарським автономним регiоном в Росiї.

За даними опитування, 61% українців заявили, що окремі території Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) мають бути частиною України, як і раніше. Ще 10% вважають, що ОРДЛО має бути частиною України, але зі спеціальним статусом. Заявили, що ОРДЛО має стати частиною Росії, 3% опитаних. Ще 6% вважають, що ОРДЛО має отримати незалежність.

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" з 13 по 21 березня 2021 року на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні крім окупованих Росією територій. Методом особистих інтерв'ю за місцем проживання респондентів опитано 2 400 осіб. Межа похибки при 95-процентному рівні довіри не перевищує 2%.

