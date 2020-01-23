Українці до весни отримають "паспорт у смартфоні", - МВС

У додатку "Дія" (держава у смартфоні, - ред.) з’явиться можливість отримати електронну ID-картку та закордонний паспорт наприкінці лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ.

Міністерство зазначає, що цифровий варіант ID-картки та закордонного паспорта може знадобитися, наприклад, під час поїздок залізничним або повітряним транспортом у межах країни або в інших життєвих ситуаціях.

"Наприкінці лютого нас чекає важлива новація від Державної міграційної служби України. "Дія" анонсувала ID-картку та закордонний паспорт у смартфоні", - поінформували у МВС.

Нагадаємо, в Україні 16 грудня почалося тестування мобільного додатка "Дія" з водійськими правами в смартфоні. Станом на середину грудня кількість зареєстрованих користувачів складала більше 58 тисяч людей.

Як писало РБК-Україна, в Кабінеті міністрів України обговорюють ідею впровадження електронного паспорта, тобто ID-карти в смартфоні.

Додамо також, в Україні дозволили фотографуватися на паспорт у головних уборах.