Клієнти "Львівгаз Збуту" майже на 10% скоротили споживання газу

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Найбільше споживання газу скоротило населення

Впродовж 2018 року ТОВ "Львівгаз Збут" поставило споживачам Львівської області 848 млн куб. м газу, а це на 72 млн куб. м менше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що споживання блакитного палива скоротили усі категорії споживачів газу. Найбільше скорочення обсягу зафіксовано серед побутових споживачів Львівської області. У 2018 році воно склало 8% (- 67 млн куб. м), промислові підприємства, установи та організації, що фінансуються з державного бюджету – на 7,7% (- 5,3 млн куб. м).

"Зменшення обсягів постачання блакитного палива пояснюється порівняно теплими погодніми умовами як на початку, так і восени 2018 року. Також на зменшення постачання вплинуло підвищення ціни на енергоресурс та його економне використання споживачами", - говорить директор ТОВ "Львівгаз збут" Наталія Лавриненко.

У прес-службі також повідомили, що впродовж 2018 року компанія постійно брала участь у тендерних процедурах закупівель газу, котрі проводились бюджетними установами та організаціями. Минулого року "Львівгаз Збут" постачав природний газ 1076 споживачам бюджетної сфери, а це склало 77% від загальної кількості споживачів цієї категорії в області.