Українці збільшили сплату податків більш ніж на 20%

Фото: колаж (РБК-Україна)

С початку року українці сплатили ЄСВ на 40 млрд грн

Надходження до місцевих бюджетів платежів, що контролюються Державною фіскальною службою, у січні-лютому 2019 року збільшилися на або на 7,5 млрд грн (на 22,6%) до 40,4 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

За даними прес-служби, з початку року до зведеного бюджету надійшло 38,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 22,9%, або на 7,2 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

У лютому 2019 року до місцевих бюджетів платниками податків спрямовано 22,1 млрд грн. Порівняно з лютим минулого року надходження зросли на 23,5%, або на 4,2 млрд грн. Надходження податку на доходи фізичних осіб у лютому склали 20,8 млрд грн. Порівняно з лютим минулого року ці надходження зросли на 23%, або на 3,9 млрд грн, зазначили в ДФС.

Нагадаємо, протягом 2018 року громадяни України сплатили внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) на суму 228 млрд грн. Цей показник перевищує суму сплати єдиного внеску за 2017 рік на 26,1%, або на 47,2 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в січні 2019 року склала 9223 грн, збільшившись порівняно з січнем минулого року на 19,6%.