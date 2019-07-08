Українці збільшили продаж валюти на готівковому ринку

Населення України в червны 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 161,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 985,6 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином у червні чистий продаж валюти населенням становив 176,0 млн доларів, у той час як в травні він був на рівні 25,0 млн доларів, а в квітні і березні спостерігалася чиста купівля (на 115,4 млн доларів і 77,3 млн доларів відповідно).

З початку року громадяни продали валюти на 247,2 млн доларів більше, ніж купили.

За даними НБУ, готівковий курс долара знизився за червень на 0,1% у продажу і виріс на 0,6% в покупці, євро виріс на 0,1% у продажу і на 0,8% в покупці.

Середньозважений курс гривні за операціями з готівковою іноземною валютою:

Дані: НБУ

Нагадаємо, за даними НБУ, в червні на валютному ринку і надалі зберігалася сприятлива ситуація. Цьому, серед іншого, сприяло переважання пропозиції іноземної над попитом на неї, у тому числі на готівковому сегменті ринку. У результаті офіційний обмінний курс гривні до долара і євро в червні до травня зміцнився (на 2,6% і 0,6% відповідно).

Відзначимо, наприкінці травня гривня перебувала під девальваційним тиском на тлі погіршення зовнішніх фінансових умов для країн з ринками, що розвиваються, а також посилення невизначеності в Україні.