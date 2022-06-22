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Документи про освіту планують додати в "Дію", - Верещук

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Україна, Середа 22 червня 2022 21:46
Документи про освіту планують додати в "Дію", - Верещук Фото: Ірина Верещук, віце-прем’єр-міністр України (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

В Україні хочуть максимально спростити вступ для абітурієнтів з територій, постраждалих від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.

Вона повідомиоа що, сьогодні провели нараду з керівництвом Міносвіти, народними депутатами, представниками державних органів і громадського сектору.

Домовилися максимально спростити вступ для абітурієнтів з територій, постраждалих від війни.

Також в планах урядовців інтегрувати документи про освіту в "Дію", щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями.

Ще хочуть забезпечити виплати вчителям, які відмовились співпрацювати з окупантами та продовжують викладати в українських закладах освіти.

Нагадаємо, укранці зможуть вдруге навчатися в училищах на безкоштовній основі.

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