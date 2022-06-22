Документи про освіту планують додати в "Дію", - Верещук
В Україні хочуть максимально спростити вступ для абітурієнтів з територій, постраждалих від війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.
Вона повідомиоа що, сьогодні провели нараду з керівництвом Міносвіти, народними депутатами, представниками державних органів і громадського сектору.
Домовилися максимально спростити вступ для абітурієнтів з територій, постраждалих від війни.
Також в планах урядовців інтегрувати документи про освіту в "Дію", щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями.
Ще хочуть забезпечити виплати вчителям, які відмовились співпрацювати з окупантами та продовжують викладати в українських закладах освіти.
Нагадаємо, укранці зможуть вдруге навчатися в училищах на безкоштовній основі.
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