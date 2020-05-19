Українці почали давати хабарі правоохоронцям вдвічі частіше

За три останні роки частота корупційних практик населення при відносинах з правоохоронними органами України підвищилась приблизно у два рази. Близько 40% громадян заявили про випадки корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані дослідження компанії Info Sapiens.

За даними опитування, у 2020 році 61,7% громадян не стикалися з проявами корупції у відносинах з поліцією (без урахування патрульної), СБУ, прокуратурою. У 2017 році такого досвіду не мали 81,1% опитаних.

У 2020 році 13,3% респондентів повідомили, що працівники правоохоронних органів натякали/вимагали грошову винагороду, подарунки, послуги та інші неофіційні витрати (у 2017 році - 9,5%).

Крім того, 13,3% опитаних використовували свої зв`язки, "блат", впливових родичів, знайомих, друзів, які не працюють у правоохоронних органах, для вирішення певних питань, отримання переваг, прискорення вирішення питання тощо (у 2017 році - 2,6%).

Ще 10,7% звертались за допомогою до своїх родичів/близьких, які працюють у правоохоронних органах (у 2017 році - 4,4%).

Також 10,2% з власної ініціативи пропонували працівникам правоохоронних органів грошову винагороду, послуги та іншу неофіційну плату або подарунки (у 2017 році - 2,1%).

Ще 4,5% громадян заявили, що їх примушували зробити благодійні внески.

Друга хвиля дослідження була проведена компанією Info Sapiens 4 березня - 8 квітня 2020 року. У рамках національно репрезентативного опитування проведено 2516 особистих інтерв'ю. Програма фінансується Європейським союзом та співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у липні 2019 року 8,8% українців заявили, що їм особисто або членам їх сім'ї протягом останніх 12 місяців доводилося давати хабарі за отримання адміністративних послуг.

Нагадаємо, за даними дослідження компанії Info Sapiens, у 2020 році найбільш серйозною проблемою українці вважають високу вартість життя та низькі зарплати. На другому місті корупція.