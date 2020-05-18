Українці склали рейтинг найкращих президентів країни

Серед всіх президентів незалежної України 20% українців вважають кращим Леоніда Кучму. Ще 16% відповіли, що кращим президентом є Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 12% назвали кращим президентом Петра Порошенка, 9% - Віктора Януковича, 6% - Віктора Ющенка. У той же час, 14% відповіли, що жоден з них не був кращим, ще 10% - не змогли відповісти.

Частіше Кучму і Януковича обирали жителі південно-східних областей, Порошенка - жителі західно-центральних регіонів. Зеленського частіше вибирали молоді опитані, а Кравчука - старші.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 12-13 травня 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Відзначимо, в середині травня 2020 року відносна більшість українців оцінюють перший президентства Володимира Зеленського на "задовільно" (37%). За п'ятибальною шкалою це "трійка".

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України відбулися в середині травня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 39,3% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). Однак у другому турі Зеленського підтримають близько 75% виборців.