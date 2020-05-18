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Рейтинг Зеленського впав до 40%

Новини » Політика     18.05.2020 - 10:07
Рейтинг Зеленського впав до 40%
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

У другому турі виборів Зеленський отримав би 75% голосів виборців, як і рік тому

Якщо б вибори президента України відбулися в середині травня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 39,3% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 13,9% підтримали б Юрія Бойка, 13,3% - Петра Порошенка, 8,6% - Юлію Тимошенко, 5,9% - Ігоря Смешка. Підтримка інших кандидатів нижче 5%. Ще близько 8% - не визначилися.

Рейтинг Зеленського впав до 40%

Як і рік тому, якщо б у другий тур сьогодні вийшли Зеленський і Порошенко, то 75% серед виборців підтримали б чинного президента, а 25% - проголосували за Порошенка. Подібні результати були б і в разі виходу в другий тур Бойко і Тимошенко.

Рейтинг Зеленського впав до 40%

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 12-13 травня 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори президента України відбувалися наприкінці квітня, то за Володимира Зеленського проголосували б 42,6% серед тих, хто визначився з вибором.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, Володимира Зеленського в кінці квітня планували підтримати 45,1% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Володимир Зеленськийопросрейтинг
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