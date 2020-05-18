Українці дали оцінку першому року президентства Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найчастіше роботу президента оцінюють на "трійку"

У середині травня 2020 року відносна більшість українців оцінюють перший президентства Володимира Зеленського на "задовільно" (37%). За п'ятибальною шкалою це "трійка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 31% громадян оцінюють перший рік Зеленського позитивно, у тому числі 4% - на "відмінно", 27% - на "добре".

Негативні оцінки дають стільки ж респондентів, серед них 12% вважають, що рік пройшов "жахливо" (1 бал), а 19% поставили двійку ("незадовільно").

Звільнення полонених і заручників, а також боротьба з коронавірусом - сфери, в яких опитані поставили кращі оцінки за перший рік президента Зеленського. Щодо середні оцінки отримали такі сфери як об'єднання країни, міжнародна політика, зміцнення обороноздатності, соціальний захист населення, оновлення кадрів у владі, реформування освіти. У той же час, найгірше опитані оцінили зменшення впливу олігархів на політику, земельну та медичну реформи, боротьбу з корупцією, економічний розвиток і припинення вогню на Донбасі.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 12-13 травня 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України відбулися в середині травня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 39,3% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). Однак у другому турі Зеленського підтримають близько 75% виборців.

Відзначимо за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якщо б дострокові вибори у Верховну раду пройшли в середині травня 2020 року, то за партію "Слуга народу" проголосували б 34,0% громадян (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). За останній місяць рейтинг президентської партії суттєво знизився.

Автор: Олександр Білоус