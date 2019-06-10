Українці склали рейтинг кандидатів у прем'єри після виборів

Чотири українських політика користуються найбільшою підтримкою громадян в якості кандидатів на пост прем'єр-міністра після парламентських виборів. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, 12,9% громадян хотіли б бачити в кріслі прем'єра Юрія Бойка, 11,3% - Юлію Тимошенко,

Далі з невеликим відривом йдуть Ігор Смешко (8,1%) і Володимир Гройсман (7,7%).

Анатолія Гриценка бачать прем'єром 4%, Петра Порошенка - 2,6%.

kiis.com.ua

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування з 26 травня по 7 червня 2019 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2021 респондент. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центру "Соціальний моніторинг", проведеного з 30 квітня по 10 травня 2019 року, приблизно по 10% громадян хотіли б бачити в кріслі прем'єра Юлію Тимошенко, Ігоря Смешка, Юрія Бойка та Володимира Гройсмана. Трохи нижче рейтинг Анатолія Гриценка (7,1%).

Як повідомляло РБК-Україна, п'ятий президент України і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що не виключає можливість стати новим прем'єр-міністром після парламентських виборів.