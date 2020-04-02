Українці скоротили продаж валюти і збільшили купівлю

Населення України в березні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 306,4 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 225,3 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином, у березні знову спостерігалася чистий продаж валюти населенням, який склав 81,1 млн доларів, у той час лютому він становив 291,3 млн доларів, у січні - 102,4 млн доларів.

Варто відзначити, що з початком гострої фази кризи після 8 березня банки практично припинили продаж готівкової валюти. Зокрема, державний "ПриватБанк" з 18 березня припинив продаж готівкової валюти в касах до відновлення поставок готівки з-за кордону.

Після цього НБУ закупив готівкову валюту і провів з найбільшими банками кілька аукціонів з обміну на безготівкову. Однак, за даними НБУ, дефіцит готівкових доларів поки ще зберігається.

Нагадаємо, за даними НБУ, українці продали за 2019 рік валюти на 14943,4 млн доларів і купили на 14766,6 млн доларів. Чистий продаж склав 176,8 млн доларів.