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Українці зможуть вільно літати в ЄС вже цього літа: Ляшко назвав умови

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні покращилась ситуація з коронавірусом. Тому українці зможуть вільно літати в ЄС вже цього літа.

Про це заявив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, позитивність тестувань в Україні вперше відповідає рекомендаціям ВООЗ - менше 5%.

"Це вдалось досягти завдяки масовому тестуванню, а також зменшенню кількості випадків захворювання. Такий рівень тестувань і спадаюча динаміка захворювання можуть вивести Україну в ряд країн зі сприятливою епідеміологічною ситуацією за критеріями ЄС", - заявив Ляшко.

Міністр зазначив, що це може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС вже влітку цього року.

Нагадаємо, МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні на літній період.

Зазначимо, сьогодні країна перейшла в "зелену" зону, але дія адаптивного карантину в Україні продовжується. У "зеленій зоні" залишається ряд обмежень.

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