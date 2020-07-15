Українці не зможуть проходити самоізоляцію по поверненню з двох туристичних країн

Українці не зможуть проходити самоізоляцію або обсервацію після повернення з Єгипту та Албанії. Кабінет міністрів змінив критерії країн "червоної зони".

Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Тепер після повернення з цих країн проходити 14-денну самоізоляцію не обов'язково.

"Тільки що уряд змінив критерії щодо країн, які належать до "червоній зоні". Тепер після повернення з Єгипту або Албанії не потрібно проходити 14-денну обсервацію/самоізоляцію або робити тестування на COVID-19", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, 15 липня Кабінет міністрів змінив показник захворюваності для країн, які визначаються як держави з поширенням COVID-19: його збільшили до 55 випадків на 100 тисяч населення.

Як повідомляло РБК-Україна, для українців відкриті вже 25 напрямків для подорожей.