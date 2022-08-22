Українці зможуть користуватися електронними водійськими правами в Польщі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністру цифрової трансформації Михайла Федорова під час брифінгу .

Він пояснив, що українська "Дія" та польський mObywatel розширюють інтеграцію. Найближчим часом українці зможуть шерити водійські посвідчення та технічний паспорт на автомобіль у польський застосунок.

"Це можливість з української "Дії" пошерити свої водійські посвідчення і технічний паспорт на авто у польський застосунок і тим самим отримати електронні водійські права і техпаспорт для використання в Польщі", - заявив Федоров.

Також у польському mObywatel для українців запустили посвідку Diia.pl.