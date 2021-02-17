Українці зможуть міняти місце реєстрації онлайн: коли запустять послугу

Уряд України планує в квітні оцифрувати і запустити послугу зміни місця реєстрації . Це дозволить змінювати реєстрацію онлайн.

Про це засідання Кабінету міністрів заявив віцепрем’єр-міністр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У квітні ми плануємо оцифровувати і запустити найпопулярнішу послугу в нашій країні - зміна місця реєстрації. Зробити її в форматі онлайн", - заявив Федоров.

За його словами, це дозволить скоротити черги і швидше завершити будівництво цифрової держави.

Нагадаємо, раніше Федоров анонсував, що з квітня у програмі "Дія" з'являться шість нових сервісів.

Також повідомлялося, що з вересня в Україні хочуть заборонити чиновникам вимагати від українців паперові документи. Відповідний законопроект вже готують в Минцифры.

Крім цього РБК-Україна писало, що Минцифра планує створити Національний центр бронювання державних інформресурсів. Це дозволить вберегти госданные від кібератак.