Українці провели другу ніч у поліції аеропорту Афін, повернення планується 7 липня

Консули працюють над тим, щоб 17 українцям, які знаходяться в аеропорту Афін, надали можливість проживання в готелі. В Міністерстві закордонних справ плануюють повернути туристів до України 7 липня.

Про це РБК-Україна повідомив директор Консульського департаменту МЗС України Сергій Погорєльцев.

"Станом на ранок, громадяни України, яким було відмовлено у в'їзді перебувають на території поліцейського відділку аеропорту Афін та очікують на повернення в Україну. За інформацією ПУ в Греції виліт наших співвітчизників запланований на вівторок, 7 липня", - повідомив Погорєльцев.

Він наголосив, що консульські посадові особи працюють з компетентними органами Греції з метою покращення умов перебування для українських громадян.

Зокрема, ведеться робота щодо можливості їм надати дозвіл на проживання в готелі.

Консули перебувають на постійному зв'язку з українцями. Справа продовжує перебувати на особливому контролі керівництва МЗС, Департаменту консульської служби та Посольства України в Греції.

Нагадаємо, 17 українських туристів, зокрема дітей, не пропустили через грецький кордон в аеропорту Афін і помістили до поліцейського ізолятора на території аеропорту.

Зазначимо, Європейський союз 1 липня відкрив свої зовнішні кордони для вузького переліку країн, але України серед них немає.