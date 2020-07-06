Українці провели другу ніч у поліції аеропорту Афін, повернення планується 7 липня

Українців не пропустили через грецький кордон в аеропорту Афін
Консули працюють над тим, щоб 17 українцям, які знаходяться в аеропорту Афін, надали можливість проживання в готелі. В Міністерстві закордонних справ плануюють повернути туристів до України 7 липня.
Про це РБК-Україна повідомив директор Консульського департаменту МЗС України Сергій Погорєльцев.
"Станом на ранок, громадяни України, яким було відмовлено у в'їзді перебувають на території поліцейського відділку аеропорту Афін та очікують на повернення в Україну. За інформацією ПУ в Греції виліт наших співвітчизників запланований на вівторок, 7 липня", - повідомив Погорєльцев.
Він наголосив, що консульські посадові особи працюють з компетентними органами Греції з метою покращення умов перебування для українських громадян.
Зокрема, ведеться робота щодо можливості їм надати дозвіл на проживання в готелі.
Консули перебувають на постійному зв'язку з українцями. Справа продовжує перебувати на особливому контролі керівництва МЗС, Департаменту консульської служби та Посольства України в Греції.
Нагадаємо, 17 українських туристів, зокрема дітей, не пропустили через грецький кордон в аеропорту Афін і помістили до поліцейського ізолятора на території аеропорту.
Зазначимо, Європейський союз 1 липня відкрив свої зовнішні кордони для вузького переліку країн, але України серед них немає.
Автор: Анастасия Светлевская