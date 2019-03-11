Українці за останній місяць продали валюти більше, ніж купили

Тенденція спостерігається з початку року

Население Украины в январе 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 942,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 879,1 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом в январе чистая продажа валюты населением составила 63,4 млн долларов, в то время как в январе - 175,5 млн долларов.

Таким образом, с начала года граждане продали валюты на 238,9 долларов больше, чем купили.

По данным НБУ, наличный курс доллара снизился за февраль на 2,7% в продаже и на 2,6% в покупке, евро - на 2,9% в продаже и на 3,0% в покупке.

Данные: НБУ

Как писало РБК-Украина, население Украины в декабре 2018 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 831,7 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 941,8 млн долларов. Таким образом в декабре чистая покупка валюты населением составила 110,1 млн долларов. Всего за 2018 год украинцы продали банкам валюты на 11072,75 млн долларов, купили на 9592,15 млн долларов. Сальдо составило 1480,6 млн долларов.

Напомним, по данным НБУ, курс гривны к доллару с начала 2019 года укреплялся под влиянием рыночных факторов.