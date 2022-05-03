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Українці за останній місяць більше продали валюти, ніж купили в банках

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Україна, Вівторок 03 травня 2022 09:28
Українці за останній місяць більше продали валюти, ніж купили в банках Фото: українці продають валюту банкам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України в квітні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 315,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 77,4 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 237,8 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Всього з початку року населення купило валюти на 4782,0 млн доларів і купило на 4753,8 чистий продаж склав 28,2 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.

Нагадаємо, всього за 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Національний банк України
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