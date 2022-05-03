Українці за останній місяць більше продали валюти, ніж купили в банках

Населення України в квітні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 315,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 77,4 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 237,8 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України ( НБУ ).

Всього з початку року населення купило валюти на 4782,0 млн доларів і купило на 4753,8 чистий продаж склав 28,2 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.

Нагадаємо, всього за 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.