ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як отримати тисячу за вакцинацію: алгоритм дій

Новость на русском →
Київ, Вівторок 30 листопада 2021 12:42
Як отримати тисячу за вакцинацію: алгоритм дій Фото: як отримати тисячу за вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская, Анастасія Рокитна

У Міністерстві економіки України розповіли, як отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати виплату з грудня.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок "Дія".

Алгоритм дій виглядає так:

  • громадянин, що бажає взяти участь у програмі, обирає в "Дії" послугу "єПідтримка",
  • проходить перевірку на відповідність встановленим критеріям,
  • відкриває в онлайн-банку віртуальний рахунок та отримує на нього гроші.

"Віртуальні рахунки - безкоштовні, комісій за обслуговування не буде. Більшість операцій в "Дії" здійснюється автоматично. У подальшому планується запустити оффлайн-сервіс", - повідомила Новікова.

Зараз тривають консультації з бізнесом, щоб коло учасників було якнайширшим, додала вона.

Нагадаємо, програма стартує 19 грудня та триватиме впродовж наступного року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація Дія
NEWS
Вища рада правосуддя звільнила голову Верховного Суду
Вища рада правосуддя звільнила голову Верховного Суду
DAILY
"Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора "Нетоварне сусідство". Як і чим торгують між собою ворогуючі країни