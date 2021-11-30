Як отримати тисячу за вакцинацію: алгоритм дій
Фото: як отримати тисячу за вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Міністерстві економіки України розповіли, як отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати виплату з грудня.
Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступниця міністра економіки Ірина Новікова.
Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок "Дія".
Алгоритм дій виглядає так:
- громадянин, що бажає взяти участь у програмі, обирає в "Дії" послугу "єПідтримка",
- проходить перевірку на відповідність встановленим критеріям,
- відкриває в онлайн-банку віртуальний рахунок та отримує на нього гроші.
"Віртуальні рахунки - безкоштовні, комісій за обслуговування не буде. Більшість операцій в "Дії" здійснюється автоматично. У подальшому планується запустити оффлайн-сервіс", - повідомила Новікова.
Зараз тривають консультації з бізнесом, щоб коло учасників було якнайширшим, додала вона.