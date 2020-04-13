Українці отримають повноцінний доступ до кадастрів з 2021 року

Повноцінно реалізувати ухвалений Верховною радою закон №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" (НІГД) вдастся з 2021 року. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова Держгеокадастру Денис Башлик.

За його словами, пілотний проект НІГД можуть запустити у цьому році.

"Ми маємо забезпечити повну сумісність та достовірність геопросторових даних, яких в Україні надзвичайна велика кількість. Планується, що національна інфраструктура геопросторових даних зможе запрацювати з наступного року. Проте вже розглядається можливість запустити пілот цього року", - повідомив Башлик.

Він також зазначив, що система НІГД зможе об’єднати в собі одразу кілька реєстрів з геопросторовими данними.

Зокрема, в Держгеокадастрі наголошують, що користувачі матимуть можливість шукати, переглядати та завантажувати на єдиній картографічній основі дані про природні ресурси: землю, воду, ліс, корисні копалини, природоохоронні зони, статистичну інформацію та інші об’єкти (дороги, порти, підземні та наземні комунікації, об’єкти культурної спадщини тощо).

Нагадаємо, сьогодні парламент остаточно ухвалив законопроект Кабінету міністрів №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних". Законом передбачається, що всі просторові дані є відкритими та безкоштовними. Координувати діяльність системи НІГД буде уряд, а також створений у подальшому консультативно-дорадчий орган.

У першому читанні проект закону був проголосований на початку грудня минулого року.