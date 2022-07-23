Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС

Біженці з України отримали право на перетин кордону Євросоюзу з електронним документом Diia.pl. Його видаватимуть у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Польщі.

"Польща повідомила Європейську комісію про електронний документ, доступний для біженців з України - Diia.pl, як документ, що підтверджує їхнє законне перебування на території Польщі і що дозволяє їм подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати його зовнішні кордони. Це перший повністю цифровий вигляд. на проживання у Європейському союзі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Верховна рада схвалила у першому читанні законопроект "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки, які перебувають на території України". Президентський проект підтримав 321 депутат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 11 липня вніс до Верховної ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу.

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