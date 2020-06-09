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Половина українців втратили частину доходів під час карантину

Новини » Економіка     09.06.2020 - 18:01
Половина українців втратили частину доходів під час карантину
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найменше постраждали пенсіонери і сільські жителі

На початку червня кожен другий українець (52%) відчув зниження доходів за час урядового карантину, запровадженого в березні для боротьби зі спалахом Covid-19. Чверть респондентів (27%) не зазнали фінансових втрат.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Далі з великим відставанням ідуть складності, пов'язані зі своєчасною оплатою комунальних та інших рахунків (10%), втрата можливості фінансово допомагати родичам (4%), збитки на зроблених інвестиціях (2%) і складнощі з оплатою за оренду / іпотеку житла (1%).

Половина українців втратили частину доходів під час карантину

Про відсутність негативних фінансових наслідків поточної ситуації частіше згадують представники старшої вікової категорії і сільські мешканці, а загальне зниження доходів - міські жителі і українці у віці до 50 років.

Опитування проводилося в період з 27 травня по 2 червня 2020 року серед 1005 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - CATI-опитування (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) ролінгового формату. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.

Нагадаємо, більшість компаній-членів Американської торгівельної палати в Україні (64%), спостерігають зниження доходів під час карантину.

Зазначимо, що більшість компаній - членів Європейської бізнес асоціації (ЄБА) понесли фінансові втрати під час карантину в Україні.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України карантинопрос
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