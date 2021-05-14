Українці підтримують проведення "земельного" референдуму й проти реформи, - експерт

Про це заявив політичний експерт Дмитро Корнійчук у Facebook.

"Злочинність дій влади полягає в тому, що майже вся Україна виступає проти продажу землі. Ми бачимо, наскільки важливим для країни є всеукраїнський референдум, ініційований лідером опозиції Юлією Тимошенко. Єдиним опозиційним топ-політиком, яка послідовно боролася в Раді і продовжує боротися далі проти ухвалення й реалізації злочинних "земельних" законів", - заявив експерт.

Ще однією фатальною помилкою влади експерт вважає дозвіл на продаж землі іноземцям, який узаконили в змінах до Земельного кодексу депутати монобільшості.

"Тому владі, поки ще не пізно, варто зупинитися і почути обурення суспільства", - резюмує експерт.