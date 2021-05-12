77% українців підтримують проведення "земельного" референдуму, - "Рейтинг"

77% українців підтримують проведення "земельного" референдуму, - "Рейтинг"
79% громадян виступають проти розпродажу землі іноземцям, що стартує вже з 1 липня. Абсолютна більшість українців вважає, що це питання мусить вирішуватися на всеукраїнському референдумі.
Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене наприкінці квітня.
Згідно з результатами опитування, 77% українців переконані, що рішення про запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення повинно ухвалюватися на всеукраїнському референдумі.
16% - не підтримують такої ініціативи. 58% громадян однозначно готові взяти у такому референдумі участь, 17% - радше за все візьмуть участь, 20% - планують проігнорувати.
Найбільш одностайні ж українці в питанні доцільності розпродажу вітчизняних чорноземів іноземцям. 79% виступають проти такої політики. Підтримують цю ідею лише 15%.
Опитування було проведено 23-27 квітня 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 2000 респондентів. Помилка репрезентативності не перевищує 2,2%.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Батьківщина" розпочала підготовку всеукраїнського референдуму щодо неприпустимості розпродажу сільськогосподарської землі. До ініціативної групи, яка збиратиме підписи по всій Україні, вже долучилися понад 12 тисяч осіб.
Як відомо, Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Цей закон парламентарії розглядали з 16 березня, через що робота ВР була заблокована, і інші питання нардепи розглядали на позачергових засіданнях.
Єдиною фракцією, яка не дала за зміни до Земельного кодексу жодного голосу, була "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Лідер партії назвала це голосування "чорним днем в історії України", а референдум - "єдиним способом захистити землю від розпродажу".