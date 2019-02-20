Українці передали в ООН звернення з проханням допомогти у звільнені моряків

Порошенко передав звернення генсеку ООН

Президент Украины Петр Порошенко передал генеральному секретарю ООН обращение, подписанное тысячами украинцев, с просьбой усилить давление на Россию для освобождения украинских военнопленных моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента Украины.

Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку ООН в вопросе освобождения украинских моряков.

"Сегодня я привез с собой обращение к Генеральному Секретарю ООН с просьбой оказать давление на Москву для освобождения украинских моряков. Его подписали тысячи украинцев. И я выступаю от имени их всех. Мы искренне рассчитываем на вашу поддержку", - сказал Порошенко на Генассамблее ООН.

Он также напомнил, что в прошлом ноября российские военно-морские силы осуществили прямое нападение на украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

"Такие действия России целиком и полностью подпадают под определение агрессии согласно соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года", - отметил президент.

Он подчеркнул, что в результате таких действий украинские судна были повреждены и захвачены, а 24 члены экипажей были взяты в плен и сейчас незаконно удерживаются Россией.

"Хочу подчеркнуть: они не являются уголовными преступниками; к ним должны относиться как к военнопленным согласно нормам Женевских конвенций", - отметил Порошенко.

РБК-Украина сообщало, что Комитет постоянных представителей Европейского союза включили в "черный список" 8 россиян за агрессию РФ в Керченском проливе.