Українці оцінили здатність країни подолати проблеми та труднощі

Фото: літо в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Подолання проблем можливе у віддаленій перспективі

На початку липня 2020 року 20% громадян вірять, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Близько 47% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даними опитування, 13,5% респондентів висловлюють песимістичні думки, що Україна не здатна подолати існуючі проблеми.

Крім того, 21,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 60,5% - що події розвиваються в неправильному напрямі.

Дослідження проведене Центром Разумкова спільно з фондом "Демократичні ініціативи" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Info Sapiens, у червні 2020 року проблема нестачі грошей вперше стала головною для українців.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці червня більшість українців (53%) вважають, що економічна криза восени цього року може відбутися через некомпетентність влади.