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Украинцы оценили способность страны преодолеть проблемы и трудности

Киев, Среда 15 июля 2020 15:03
Украинцы оценили способность страны преодолеть проблемы и трудности
Фото: лето в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Преодоление проблем возможно в отдаленной перспективе

В начале июля 2020 года 20% граждан верят, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Около 47% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, 13,5% респондентов высказывают пессимистические мысли, что Украина не способна преодолеть существующие проблемы.

Украинцы оценили способность страны преодолеть проблемы и трудности

Кроме того, 21,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 60,5% - что события развиваются в неправильном направлении.

Украинцы оценили способность страны преодолеть проблемы и трудности

Исследование проведено Центром Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса компании Info Sapiens, в июне 2020 года проблема нехватки денег впервые стала главной для украинцев.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце июня большинство украинцев (53%) считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти.

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