Українці оцінили стан свого здоров'я

Майже половина українців (47%) вважають свій нинішній стан здоров'я задовільним, 26% - хорошим, 6% - відмінним. При цьому 15% вважають стан здоров'я поганим, 2% - дуже поганим, а 4% опитаних не визначилися з оцінкою.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як відзначають автори дослідження, з 2011 року відзначається тенденція до збільшення числа тих, хто вважає своє здоров'я задовільним, тоді як інші оцінки - як позитивні так і негативні - демонструють тенденцію до зниження.

Більш оптимістичні українці в оцінці своєї фізичної форми враховуючи вік. Так, дві третини опитаних (63%) вважають свою фізичну форму в цілому доброю, тоді як протилежної точки зору дотримується 28% респондентів, а ще 9% - не визначилися.

На думку українців, найбільш негативний вплив на їх здоров'я надають стрес і стресові ситуації (37%), неможливість отримати якісне медобслуговування і медпрепарати (36%), погана екологія (32%) і неякісні продукти харчування (29%). Далі йдуть такі фактори як шкідливі звички (17%), спадковість і схильність до захворювань (15%), неповноцінне або незбалансоване харчування (14%), а також несприятливі умови роботи і нездоровий / неактивний спосіб життя (по 9%).

Опитування проводилося в період з 8 по 18 жовтня 2020 року серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Gallup International, на кінець 2019 року 51% українців вважали себе щасливими і тільки 18% вважали своє життя нещасливим.

Україна у 2019 році зайняла 15 місце в міжнародному рейтингу оптимізму Gallup International з показником індексу 25 пунктів.