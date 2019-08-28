ru
ua

Українці оцінили перші 100 днів президенства Зеленського

Новини » Політика   

Громадяни в цілому задоволені

Перші кроки Володимира Зеленського на посаді президента та його команди позитивно оцінюють 63% громадян, негативно - 13%, ще 24% не визначилися. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

dif.org.ua

За даними опитування, наприкінці серпня Зеленський має довіру 70% громадян України - найвищий результат за усі часи серед усіх українських президентів. Баланс довіри-недовіри до Зеленського становить 53%.

Позитивний баланс довіри-недовіри мають і лідери його команди - Дмитро Разумков (+25%) та Андрій Богдан (+5%). Водночас значна частина громадян не має визначеного ставлення до Дмитра Разумкова (22% його не знає і ще 22% не дали певної відповіді) та до Андрія Богдана (28% його не знають і 27% не дали певної відповіді).

dif.org.ua

Дослідження проведене 8 по 20 серпня 2019 року фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом з 8 по 20 серпня 2019 року серед 2040 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного з 25 червня по 7 липня, до президента Володимира Зеленського позитивно відносилися 67,8% громадян, а баланс довіри-недовіри складав 59,8%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість українців у перші 100 днів президентства Володимира Зеленського очікували від нього зниження тарифів на комунальні послуги.

Богдан провів День незалежності на весіллі за кордоном Шуфрич очолить комітет по свободі слова
Читати всі новини