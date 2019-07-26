На позачергових виборах у Верховну раду українці віддали понад 178 тис. голосів за кандидатів-двійників.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу громадянської мережі "Опора".

Таким чином, по технології "двійників" кандидати, які вказали в біографії належність до організацій, назви яких співзвучні з назвами партій отримали понад 178 тис. голосів виборців.

Як повідомили у громадянській мережі, всього було зафіксовано дві форми таких маніпуляцій:

реєстрація в одномандатних округах кандидатів з однаковими прізвищами та іменами;

коли кандидати у своїх біографічних відомостях вказували на належність до організацій, назви яких дублювали назви політичних партій - суб'єктів виборчого процесу

Таким чином, технологія двійників була успішною в округах № 37, 64, 78, 119, 146, 198, 210.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що технологія "двійників", яку використовували на позачергових виборах у Верховну раду що негативно вплинула на процес голосування виборців. На виборах понад 90 кандидатів-самовисуванців, які балотувалися в 55 одномандатних виборчих округах, які видавали себе за представників приватного підприємства, громадської або благодійної організації "Слуга народу" або (значно рідше) "Голоси". Поліція порушила 34 справи про незаконне використання брендів партій.

Також Центральна виборча комісія прийняла протоколи про результати голосування на парламентських виборах ще від 69 окружних виборчих комісій. Таким чином, станом на 25 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 116 ОВО.