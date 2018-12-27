Розмір новорічного бюджету українця зріс майже на 20%

Фото: новорічний ярмарок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Доходи українців зросли за рік більш ніж на 20%, відповідно зростають і витрати

Середній розмір бюджету українця на різдвяні і новорічні свята у 2019 році складе 1979 гривень, що на 19% більше, ніж торік (1659 грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, на підготовку святкового столу середньостатистичний українець готовий витратити 941 гривню, на придбання подарунків для своїх рідних і близьких - 922 гривні, а на інші новорічні розваги - 784 гривні.

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Як зазначають соціологи, чим вище вік жителів України, тим менше вони планують витрачати на майбутні свята. Так, середній розмір святкового бюджету у найбільш літньої частини суспільства (від 60 років і старше) складає 1072 гривні, а у найбільш молодої (до 30-ти років) - 2556 гривень або в 2,4 рази більше.

Дані свідчать, що розміри 10% найбільш скромних святкових бюджетів не перевищать 200 гривень, а розміри 10% найбільш великих бюджетів перевищать 4250 гривень.

Опитування проводилося в період з 9 по 20 грудня 2018 року серед 1998 респондентів у віці від 18 років і старше. Максимальна погрішність вибірки - 2,2%. Дані, які були використані в аналізі, побудовані на відповідях приблизно 80% респондентів, що вже спланували свій святковий бюджет.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у І півріччі 2018 року склали 9249 грн. У середньому на одну особу, яка входить до складу домогосподарства, еквівалентні загальні доходи становили 4384 грн на місяць. Середньодушові доходи зростали більшими темпами, ніж інфляція цей період: відповідно 23,5% проти 12,6%.

Як повідомляло РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України, домогосподарства в другому кварталі 2018 року витрачали на продовольчі товари і харчування поза домом 52,9% своїх видатків. 22,7% видатків українців пішло на непродовольчі товари, 13,8% - на оплату послуг (включно з послугами ЖКГ), 2,9% на особисте підсобне господарство, 7,7% - інші витрати.