Українці визначилися з ідейно-політичними переконаннями

Національно-демократичний напрям найбільше відповідає переконанням українців. У листопаді 2020 року про підтримку цього ідейно-політичного напряму заявили 19,9% українців.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

З великим відривом на другому місці - соціал-демократичний напрям (7,7%).

Далі йдуть:

Ліберальний - 4,2%

Політичний напрям, що включає ідеї возз'єднання України з Росією - 3,9%

Екологічний ("зелені") - 3,5%

Християнсько-демократичний - 3,1%

Національно-радикальний - 2,9%

Соціалістичний - 2,6%

Комуністичний - 1,4%

Національно-комуністичний - 0,4%

Сума варіантів відповіді "жоден", "я не орієнтуюся в політичних течіях", "важко відповісти" набирає майже половину всіх відповідей.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 30 жовтня по 5 листопада 2020 року по всій України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування, яке проводилося на замовлення Інституту соціології НАН України, у вересні 2018 року. найбільш поширеною ідентифікацію серед українців є національно-демократична (11,5%). Наступними за популярністю виявились соціал-демократична (9,7%) та соціалістична (7,3%) ідентифікації.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, дві третини (66%) українців проти відновлення Радянського Союзу