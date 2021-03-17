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Українці схвалюють першочергову СOVID-вакцинацію політиків

Автор: Олександр Білоус

Українці схвально ставляться до того, що публічні особи та політики вакцинуються від СOVID-19 першими. Вважають, що це правильно щодо публічних осіб, 45% респондентів, щодо політиків - 42%.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Водночас 25% негативно ставляться до першочергової вакцинації публічних осіб, та 27% щодо політиків. Різниця між ставленням до вакцинації публічних осіб і політиків незначуща.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів з 10 по 12 березня 2021 року серед 2014 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко захворів на COVID-19. Раніше він отримав першу дозу індійської вакцини Covishield.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у середині березня тільки третина українців (33%) готові робити щеплення від COVID-19. Водночас 61% респондентів не готові, а 6% - коливаються.

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