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Звільнені в ході обміну полоненими пройдуть обсервацію на Донбасі

Новини » Політика     15.04.2020 - 18:50
Звільнені в ході обміну полоненими пройдуть обсервацію на Донбасі
Фото: Олексій Резніков (alex.reznikoff)

Місце обсервації буде недалеко від лінії розмежування

Звільнені в ході обміну полоненими українці пройдуть обов'язкову обсервацію на Донбасі. Про це в коментарі РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, після обміну звільнені українці будуть проходити обсервацію на підконтрольній території в одному місці недалеко від лінії зіткнення.

"Там нормальні, хороші умови. Люди будуть забезпечені одягом, медичним оглядом та засобами зв'язку для того, щоб вони могли протягом цих двох тижнів спілкуватися з родичами перед тим, як вони зможуть обійняти один одного", - уточнив Резніков.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що обмін полоненими буде проводитися у двох локаціях на Донбасі. За його словами, обмін ускладнений ситуацією з коронавірусом і наявністю "кордону" всередині окремих районів Донецької та Луганської областей.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що звільнені українці пройдуть обов'язкову двотижневу обсервацію у зв'язку з пандемією COVID-19.

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Новини України Донбасобмін полоненимиАлексей Резников
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