Українці в січні відновили продаж готівкової валюти

Чистий продаж склала 175,5 млн доларів

Население Украины в январе 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 912,9 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 737,4 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом в январе чистая продажа валюты населением составила 175,5 млн долларов, в то время как в декабре прошлого года чистая покупка валюты населением составляла 110,1 млн долларов.

Как писало РБК-Украина, население Украины в декабре 2018 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 831,7 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 941,8 млн долларов. Таким образом в декабре чистая покупка валюты населением составила 110,1 млн долларов. Всего за 2018 год украинцы продали банкам валюты на 11072,75 млн долларов, купили на 9592,15 млн долларов. Сальдо составило 1480,6 млн долларов.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" позволяет обменивать валюту онлайн, если объем сделки не превышает 150 тыс. грн. В НБУ считают, что большинство крупных украинских банков будут предлагать услугу покупки валюты онлайн.