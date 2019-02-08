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Українці в січні відновили продаж готівкової валюти

Новини » Фінанси    08.02.2019 - 18:20
Українці в січні відновили продаж готівкової валюти
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Чистий продаж склала 175,5 млн доларів

Населення України в січні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 912,9 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 737,4 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином у січні чистий продаж валюти населенням становив 175,5 млн доларів, у той час як у грудні минулого року чиста купівля валюти населенням становила 110,1 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, населення України в грудні 2018 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 831,7 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 941,8 млн доларів. Таким чином у грудні чиста купівля валюти населенням становила 110,1 млн доларів. Всього за 2018 рік українці продали банкам валюти на 11072,75 млн доларів, купили на 9592,15 млн доларів. Сальдо склало 1480,6 млн доларів.

Нагадаємо, закон "Про валюту і валютні операції" дозволяє обмінювати валюту онлайн, якщо обсяг угоди не перевищує 150 тис. грн. У НБУ вважають, що більшість великих українських банків будуть пропонувати послугу покупки валюти онлайн.

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Теми: Курс долара
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