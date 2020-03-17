Українці за тиждень скупили 300 млн доларів, викликавши дефіцит готівкової валюти

Перевищення попиту над пропозицією з боку населення на готівковому валютному ринку за останній тиждень склало 300 млн доларів. Про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Чурий, загальний попит на валюту за тиждень склав більше 2 млрд доларів, в основному від українських компаній. При цьому нерезиденти купили всього 8 млн доларів.

За його словами,через підвищений попит на готівкову валюту в банках утворився дефіцит доларів. Це пов'язано з припиненням повітряного сполучення, оскільки раніше банки завозили готівкову валюту в пасажирських літаках. Проте ця проблема вже вирішується.

"У найближчі дні очікується доставка значної кількості готівкової валюти", - повідомив він.

При цьому Чурій ще раз зазначив, що НБУ не планує вводити ніяких обмежень на валютному ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 10-13 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 981,60 млн доларів для підтримки курсу гривні.

Нагадаємо, за прогнозом аналітиків, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень у разі продовження паніки в Україні і погіршення ситуації на світових фінансових ринках.