ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Дві третини українців вважають себе бідними

Київ, Середа 26 серпня 2020 13:40
Дві третини українців вважають себе бідними
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обстеження Держстату взагалі не змогло виявити українців, які вважають себе багатими

Державна служба статистики оприлюднила випуск "Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів у 2019 році". Дані отримані в ході вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними обстеження, дві третини українців (65,3%) вважали себе бідними. Ще третина українців (33,6%) відносили себе до бідних, але і не до представників середнього класу. Середнім класом вважають себе 1,1% громадян.

При цьому Держстат не зміг виявити українців, які вважають себе заможними.

Дві третини українців вважають себе бідними

За даними обстеження Держстату, у 2019 році для 11,2% українців доходів було достатньо і вони робили заощадження. Ще для 49,3% респондентів доходів було достатньо, але для заощаджень не вистачало. Постійно відмовляли в найнеобхіднішому, крім харчування, - 36,7%. Не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування 2,8% домогосподарствам.

Кількість домогосподарств, рівень доходів яких протягом останнього року не дозволяв забезпечити навіть достатнє харчування, становило 419,3 тисяч.

Дві третини українців вважають себе бідними

Відзначимо, за даними Держстату, у 2019 році доходи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму отримували 0,4 млн (1,1%) громадян України.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня енергетична цінність добового раціону харчування українців у 2018 році склала 2978 ккал в добу, що трохи менше, ніж у 2017 році (2994 ккал).

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України доходыДержавна служба статистики
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся