Українці назвали умови ухвалення закону про особливий статус Донбасу

У середині серпня 2020 року 26,7% українців підтримують ухвалення закону про особливий статус Донбасу. Водночас категорично проти виступають 26,8% респондентів.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За певних умов готові підтримати такий закон ще 31,6% українців. Серед них:

За умови схвалення такого закону політичною партією/лідером, якій/якому я довіряю - 6,9%,

За умов запровадження миротворчої місії в ОРДЛО - 9,2%,

За умов повного відновлення в ОРДЛО дії Конституції України та законів - 15,5%.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2018 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, в лютому 2020 року більшість громадян (54%) хотіли б, щоб окуповані Росією окремі райони Донбасу повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у лютому 2020 року лише 10% українців підтримали б визнання окупованого Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують - 70%).