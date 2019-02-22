Українці назвали три найважливіші проблеми за місяць до виборів

Найбільше громадян хвилює війна, рівень зарплат і пенсій, а також тарифи

Cамой актуальной проблемой в феврале 2019 года для большинства граждан (62%) остается война на Востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса центра "Социс".

По данным опроса, украинцев в значительной степени волнуют социально-экономические проблемы: низкий уровень зарплат или пенсий (56,8%), высокие коммунальные тарифы (53,3%) и рост цен (32,9%).

Значительная часть населения отнесла к самым актуальным проблемам коррупцию в центральной власти (20%), безработицу (19,3%) и недоступность качественного медицинского обслуживания (13,7%).

Наименее значимыми проблемами украинцы считают отсутствие свободы слова и демократии (1%), недоступность качественного образования (1%).

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" провел опрос с 8 по 18 февраля 2019 года среди 2 000 респондентов во всех областях Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность исследования: 2,1%. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту проживания респондента.

Напомним, по данным соцопроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 62% респондентов назвали высокую инфляцию среди главных проблем, 28% - систему здравоохранения, 26% - социальную защиту бедных, 26% - безработицу, 23% - падение курса гривны, 20% - военные действия на Донбассе.

Напомним, в декабре 2018 года в акциях социального протеста были готовы участвовать 44% взрослых жителей Украины. По данным КМИС, уровень готовности к участию в акциях социального протеста сначала вырос с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизился до 40% в декабре 2017 года.