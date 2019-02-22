Українці назвали три найважливіші проблеми за місяць до виборів

Фото: колаж (РБК-Україна)

Найбільше громадян хвилює війна, рівень зарплат і пенсій, а також тарифи

Найактуальнішою проблемою у лютому 2019 року для більшості громадян (62%) залишається війна на Сході України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування центру "Социс".

За даними опитування, українців значною мірою хвилюють соціально-економічні проблеми: низький рівень зарплат чи пенсій (56,8%), високі комунальні тарифи (53,3%) та зростання цін (32,9%).

Значна частина населення віднесла до найактуальніших проблем корупцію в центральній владі (20%), безробіття (19,3%) та недоступність якісного медичного обслуговування (13,7%).

Найменш значущими проблемами українці вважають відсутність свободи слова та демократії (1%), недоступність якісної освіти (1%).

Центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс" провів опитування з 8 по 18 лютого 2019 року серед 2 000 респондентів в усіх областях України за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка дослідження: 2,1%. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання респондента.

Нагадаємо, за даними соцопитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", 62% респондентів назвали високу інфляцію серед головних проблем, 28% - систему охорони здоров`я, 26% - соціальний захист бідних, 26% - безробіття, 23% - падіння курсу гривні, 20% - військові дії на Донбасі.

Нагадаємо, у грудні 2018 року в акціях соціального протесту були готові брати участь 44% дорослих жителів України. За даними КМІС, рівень готовності до участі в акціях соціального протесту спочатку зріс із 43% у грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року, а потім знизився до 40% у грудні 2017 року.