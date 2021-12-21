Українці назвали Тимошенко найбажанішим прем'єром, - опитування

Відповідно до його результатів 66,3% опитаних оцінюють ситуацію в Україні як "кризову з деградацією і хаосом", а для виведення країни з такого стану, на думку 50,9% респондентів, потрібно змінити прем’єр-міністра.

"Серед респондентів, які вважають стан кризовим і таким, що потребує заміни прем’єра, 20,7% вважають, що з колишніх голів уряду найкраще впорається із виведенням України із кризи Юлія Тимошенко", - йдеться у звіті КМІСу. Це перше місце з-поміж усіх інших претендентів. Відрив Юлії Тимошенко від другого місця складає 4,3%.

Опитування також показало, що 65,3% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Тому цілком прогнозованим є запит на зміну курсу країни: респонденти підтримують дострокові президентські (44,3%) та парламентські (46,5%) вибори.

На запитання соціологів КМІСу "що потрібно зробити, щоб прискорити розвиток України", опитані найчастіше обирали варіанти "повернення Україні її національних багатств" (48,5%) та "приведення до влади людей з досвідом державного управління" (40,8%).

Про стійкий запит громадян на професіоналізм свідчать також результати змодельованого варіанту другого туру виборів президента: лише лідерка "Батьківщини" здатна протистояти чинному президенту.

"У другому турі виборів президента В. Зеленський перемагає П. Порошенка, Ю. Бойка і Д. Разумкова. У парі В. Зеленський-Ю. Тимошенко співвідношення 51,6% до 48,4%, але різниця - у межах статистичної похибки", - зазначається у пресрелізі КМІСу.

Опитування було проведено протягом 9-17 грудня 2021 року методом особистого ("face-to-face"). Опитано 2025 респондентів, що мешкають у 109 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.