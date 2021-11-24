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Рейтинг партій: які політсили мають шанси пройти до Верховної ради

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Україна, Середа 24 листопада 2021 13:27
Рейтинг партій: які політсили мають шанси пройти до Верховної ради Фото: Рейтинг партій очолюють дві політичні сили Слуга народу та ЄС
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори до Верховної ради відбулися у середині листопада 2021 року, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу". За неї готові віддати свій голос 22,7% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Крім того, долають 5%-й бар'єр та проходять до Ради партії "Європейська солідарність" (18,8%), "Опозиційна платформа ˗ За життя" - 12,7%, ВО "Батьківщина" ˗ 8,8%, "Партія Дмитра Разумкова" ˗ 7,0%, партія "Сила і честь" ˗ 5,7%.

Крім того, планують голосувати партію "Українська стратегія Гройсмана" ˗ відповідно 4,4%, партію "Наші" ˗ відповідно 4,3%, ВО "Свобода" ˗ 3,5%, Радикальну партію Олега Ляшка ˗ 2,9%, "Партію Сергія Притули" ˗ 2,4%, партію "Громадянська позиція" ˗ 1,5%, партію "УДАР Віталія Кличка" ˗ 1,0%, "Партію Шарія" ˗ відповідно 0,7%.

Рейтинг партій: які політсили мають шанси пройти до Верховної ради

Дослідження проведене Центром Разумкова з 11 по 17 листопада 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів було опитано 2018 осіб. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, якби президентські вибори відбулися у середині листопада 2021 року, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський - 25,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився. У другому турі в парі з Дмитром Разумковим Зеленський набере лише 49,6% голосів.

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