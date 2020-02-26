Українці назвали найпопулярніші соціальні мережі

На початку 2020 року найпопулярнішими соціальними мережами в Україні є Facebook (58% від усіх респондентів), YouTube (41%), Instagram (28%) і telegram (14%). Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Далі зі значним відривом йдуть Вконтакте (7%), Одноклассники (6%) і twitter (5%), а найменш популярною є Linkdn (1%).

За даними опитування, не користуються соціальними мережами 31% респондентів, а 1% не змогли відповісти.

У більшості соціальних мереж значущих відмінностей між залученням у них чоловіків та жінок немає, за винятком двох соціальних мереж - Instagram і Одноклассников: ними користуються більше жінок, ніж чоловіків.

Довіра до суспільно-політичної інформації з соцмереж низьке як найпопулярніші з них (Facebook, YouTube, Instagram, telegram), так і в менш використовуваних (Вконтактє, Одноклассники, twitter, Linkdn): такої інформації беззастережно довіряє менше десятої частини користувачів, більшість довіряє частково і приблизно п'ята частина користувачів взагалі не використовує соцмережі в якості джерела суспільно-політичної інформації

Опитування проводилося в період з 24 січня по 2 лютого серед 1804 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, в кінці 2019 року більшість українців (57%) практично не читає книг. До числа більш або менш регулярно читають книги людей відносять себе 43% респондентів.

При цьому за даними опитування Research & Branding Group, на початку 2019 року більше половини власників смартфонів в Україні вже не можуть уявити своє життя без цього гаджета (57%), тоді як 39% все ще змогли б обходитися без смартфона.