Українці назвали прийнятний рівень зарплати

У листопаді 2019 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих українців, становив 20 328 гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж зафіксований Держстатом середній рівень зарплати.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як відзначають автори опитування, мінімальна сума, зазначена як прийнятна, становить 5 тисяч гривень, а максимальна - 100 тисяч гривень. Найчастіше значення прийнятних зарплат вкладалися в інтервалах від 10 тисяч до 25 тисяч гривень.

За останній рік рівень прийнятної заробітної плати збільшився на 5,5% - з 1927 гривень у 2019 році

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося в період 16-25 листопада 2020 року серед 1800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, у вересні 2019 року середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працюючих українців, становив 19275 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у жовтні 2020 року склала 12 174 гривень. Це на 1,5% (на 176 гривень) більше порівняно вереснем (11 998 гривень).