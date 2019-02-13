Українці назвали прийнятні компроміси з Росією для миру в Донбасі

Українці згодні на компроміси з Росією заради миру в Донбасі, але не на всі

Только 16,2% граждан Украины соглашаются, что ради мира на Донбассе стоит идти на компромиссы с кем угодно и о чем угодно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

В то же время 51,2% респондентов считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все. Силовой вариант решения конфликта поддерживают 17,8% украинцев.

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Вместе с тем, граждане Украины считают неприемлемыми большинство из компромиссов, среди которых есть и прописаны в Минских соглашениях нормы.

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Исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование общенационального опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центром Разумкова, проведенного в декабре 2019 года, почти три четверти граждан (72%) убеждены, что между Россией и Украиной идет война, еще 14% считают, что нет, а остальные не определились.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Петр Порошенко в конце января 2019 года предложил установить с Россией "холодный мир". Президент подчеркнул, что "люди устали от войны и на этой болезненной эмоции неутомимо играет российская пропаганда".