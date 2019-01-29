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Порошенко запропонував встановити з Росією "холодний мир"

Новини » Вибори 2019    29.01.2019 - 14:55
Порошенко запропонував встановити з Росією "холодний мир"
Фото: Петро Порошенко (www.president.gov.ua)

Люди втомилися від війни, і ця тема порушується перед виборами

Тема миру з Російською Федерацією буде однієї з головних тем передвиборчої кампанії. Про це заявив президент України Петро Порошенко на форумі в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

"Нам потрібен мир з Російською Федерацією, холодний, але мир", - сказав він.

Президент наголосив, що "люди втомилися від війни і на цій болісній емоції невтомно грає російська пропаганда".

"Природно що тема війни і миру - одна із головних на виборах. Бо народу обирати не просто президента а верховного головнокомандувача Збройних сил України", - повідомив Порошенко.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві проходить форум "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", в рамках якого президент України Петро Порошенко оголосив про свою участь у президентських виборах 2019 року.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, серед подарунків у 2019 році найбільше українці в Новому році хотіли б отримати здоров’я (53%) і мир у країні (44%).

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