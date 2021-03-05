Українці назвали відповідальних за своєчасну вакцинацію від COVID-19

Майже половина (45%) опитаних вважають, що найбільшу відповідальність за своєчасну вакцинацію населення від COVID-19 несе міністр охорони здоров’я. Ще 22% респондентів покладають відповідальність на президента.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Крім того, 11% українців вважають, що за своєчасність вакцинації несе відповідальність Верховна рада, 10% - головний санітарний лікар, 5% - прем’єр-міністр.

Відзначимо, за даними міжнародного опитування Gallup International, Україна зайняла перше місце в списку країн, населення яких вважає, що влада не справляється з коронакризою. Незадоволені рішеннями уряду 77% українців.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку березня більшість українців (56%) підтримують запровадження жорсткого карантину якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. Протилежної думки дотримуються 41% респондентів.